PSG - La première réaction de Mauricio Pochettino après le nul face à l'ASSE

Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé après le match nul face à Saint-Etienne (1-1). En anglais au micro de Téléfoot, l'Argentin s'est montré satisfait des premiers pas de son équipe malgré le résultat.

"Je suis déçu, parce que nous sommes le PSG et que nous voulons gagner. Mais nous n'avions pas beaucoup de temps pour préparer le match. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, à développer. Ce n'est pas le résultat que nous voulons, mais l'ASSE mérite le point. On a essayé de mettre à l'entraînement différents concepts. Les joueurs sont ouverts, ils essaient de s'améliorer. Je suis heureux avec les efforts, avec l'attitude. Les efforts ont été fantastiques, on doit s'améliorer dans les situations avec le ballon. La préparation était très courte mais il y a du positif" explique Pochettino.