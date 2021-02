PSG - La presse européenne s'enflamme pour Mbappé

Auteur d'une prestation XXL hier, Kylian Mbappé a permis au PSG de battre largement Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en inscrivant un triplé (1-4). Évidemment, la presse européenne s'enflamme pour le natif de Bondy.

Il est incontestablement l’homme du match. Kylian Mbappé (22 ans) a enfin son match référence en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et en inscrivant un triplé hier contre Barcelone, il a permis à son équipe de prendre une sérieuse option pour la qualification en quarts de finale de la compétition. En Catalogne, le quotidien Sport a titré : "Mbappé noie le Barça". Pour Mundo Deportivo, le média pro Barça a réalisé un jeu de mots : "Mbappuleo", pour faire la comparaison avec Lionel Messi, buteur sur pénalty hier, mais sa prestation plus que moyenne passe forcement après celle de l'attaquant parisien. Chez le rival madrilène, les journaux titrent également à la gloire du Français. "L’ouragan Mbappé" pour AS, "Mbappé explose le Barça", pour Marca.

Partout en Europe, Mbappé a marqué les Unes. "Messi? Non! Le vrai phénomène est Mbappé: triplé! Et le PSG détruit le Barça", a lancé la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien de référence, tandis que son homologue transalpin Tuttosport a titré quant à lui "Un Mbappé de légende". En Allemagne, Bild a écrit "Mbappé tire sur Messi", alors que la presse belge, à l'image de la Dernière Heure, a salué "la machine" Mbappé. Consultant de référence en Angleterre, Rio Ferdinand a estimé lui que Mbappé "prendra le trône" prochainement laissé vacant par les deux géants Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Mbappé a été "atomique"

En France, le numéro 7 parisien a été "atomique" selon L'Equipe. Le quotidien français a ajouté que "si après ça, le PSG ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Ligue des champions il faudra vraiment envisager d’arrêter le football". La première manche a été remportée, avec un grand Kylian Mbappé, il faudra confirmer ce très bon match au retour à Paris, le 10 mars prochain.