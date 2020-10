PSG - La prolongation de Kylian Mbappé n'avance pas malgré une nouvelle rencontre avec Leonardo

Leonardo a de nouveau rencontré le clan Mbappé la semaine passée pour discuter d'une prolongation. Toutefois, les discussions ne portent pas encore sur le plan salarial puisque l'entourage du joueur veut être rassuré sur les plans du PSG.

Kylian Mbappé a démarré sa quatrième année au Paris Saint-Germain. L'attaquant français de 21 ans, qui en aura 22 au mois de décembre prochain, est en fin de contrat au mois de juin 2022 et son avenir est l'un des gros dossiers chauds du PSG. Leonardo a d'ailleurs érigé ce dossier comme prioritaire depuis la fin du mercato.

D'après L'Equipe, le Directeur sportif parisien est conscient que l'avenir de la superstar française est un enjeu majeur pour Paris et le succès (ou non) d'une prolongation conditionnera aussi son futur. On apprend, ainsi, qu'un rendez-vous a été organisé la semaine dernière entre Leonardo et le clan Mbappé. Toutefois, les avancées sont loin d'être encourageantes puisque les conditions salariales n'ont pas encore été abordées. En effet, avant de parler argent, l'entourage de l'ex-Monégasque souhaite être rassuré, notamment au niveau du projet.

Le clan Mbappé n'est pas contre une prolongation, mais...

Affamé de titres et surtout de la Ligue des Champions, le gros trophée collectif qu'il n'a pas encore, Mbappé n'est pas contre une prolongation à Paris. Mais il veut en savoir plus sur les intentions du PSG : les joueurs qui seront recrutés et l'entraîneur qui sera aux commandes à l'avenir. Le PSG, qui planifie plus 100 millions d'euros de pertes sur cette saison en raison du coronavirus, ne peut toutefois pas promettre monts et merveilles au natif de Bondy.

Si les discussions sont au point mort, L'Equipe ne ferme toutefois pas la porte à une issue glorieuse entre les deux parties : "Les représentants de l'attaquant, essentiellement ses parents, refusent de fermer la porte à Paris et maintiennent qu'une prolongation de contrat n'est pas écartée". Reste maintenant à savoir si Leonardo va réussir à se montrer convaincant pour le conserver dans la capitale.