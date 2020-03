PSG - La qualification ou la porte pour Thomas Tuchel ?

D'après les informations de L'Equipe, une élimination en huitième de finale de LDC face à Dormtund pourrait coûter cher pour Thomas Tuchel...

Prolongé au printemps 2019 jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel arrive à un tournant de sa carrière au sein du PSG. L'Allemand, auteur d'une première saison convaincante dans la capitale, a décroché sa prolongation l'an passé malgré sa grosse déconvenue à Manchester United pour pouvoir s'installer dans la durée, et imposer sa patte dans le vestiaire. Mais au PSG, comme ailleurs, les résultats prennent le pas sur le temps et le technicien pourrait voir son aventure à Paris prendre fin de manière précoce s'il venait à être éliminé mercredi, face à Dortmund.

Déjà pointé du doigt par une partie des supporters il y a un an, après la défaite et l'élimination surprise face à Manchester United au Parc des Princes, Tuchel ne devrait pas surmonter un deuxième échec cette saison. En effet, s'il disposait d'un crédit suffisant chez les Qataris, qui l'ont choisi en personne pour reprendre l'équipe, une nouvelle élimination en huitième (la quatrième consécutive après Barcelone, le Real et Man U) a de grande chance de lui coûter sa place selon L'Equipe. "Ce sera difficile de le conserver après deux échecs en LDC face à des clubs qui ne figurent pas parmi les cadors continentaux", confie un salarié du club.

Un nouveau revers passerait d'autant plus mal que les dirigeants considèrent que Tuchel a, entre ses mains, le meilleur effectif de l'ère QSI, entre Neymar et Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi, Angel Di Maria... Mais finalement, depuis le début de saison, l'entraîneur se montre moins inspiré lors de ses compos d'équipes, à l'image de son 3-4-3 manqué en Allemagne. L'actionnaire principal du PSG s'est ainsi posé des questions sur ce dispositif, regrettant que le PSG ne cherche pas à imposer ses principes au Signal Iduna Park. Des tensions avec les cadres du vestiaire, notamment Neymar ou Mbappé, ont encore plus entaché son crédit. Bref, Tuchel joue clairement son avenir parisien mercredi, dans un Parc des Princes qui devrait sonner creux.