PSG - La réaction à chaud de Kylian Mbappé après son triplé face au Barça

Au micro de RMC Sport, quelques minutes seulement après la victoire face au Barça (4-1), Kylian Mbappé est revenu sur sa soirée de rêve. Auteur d'un triplé, l'attaquant français a porté les siens et ne boude pas son plaisir. Toutefois, en raison du passé récent du club de la capitale, il n'est pas question de s'enflammer.

"On est très content, c'est un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait, et avec la manière. On est concentré sur nos objectifs, on a un match important dimanche en championnat car on n'a pas de marge. Ce match, c'est magnifique, mais on n'a rien gagné" a-t-il déclaré. "Un triplé au Camp Nou ? C'est très bien, je suis content, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi même au PSG. C'est un maillot qui me tient à coeur. Peut-être qu'il y aura des matchs sans, mais jamais de ma vie je vais me cacher, aujourd'hui je paie le travail acharné. On a été chahuté, il y a eu le covid, pas de préparation. Ce ne sont pas des excuses mais un constat. On commence à être en forme".