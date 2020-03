PSG - La réaction à chaud de Marquinhos

La malédiction est rompue ! En s'imposant 2 buts à 0 face au Borussia Dortmund ce mercredi soir (3-2 au cumulé), le Paris Saint-Germain retrouvera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après avoir connu d'énormes déconvenues lors des saisons précédentes, les Parisiens vont savourer, comme l'a expliqué Marquinhos aussitôt après le coup de sifflet final, n'oubliant pas de saluer les valeurs affichées par ses coéquipiers lors de ce match.

"C'est parfait. L'ambiance avant le match, on a eu deux bonnes mi-temps, on est restés costauds, on n'a pas encaissé de buts. C'était très bien. On doit garder ça pour la suite. Des valeurs ? T'as tout dit, on doit garder cette mentalité, ces valeurs. On a été dos au mur, on a montré des valeurs et de la personnalité pour montrer ça. On va profiter" a déclaré Marquinhos à chaud.