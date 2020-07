PSG - La réaction à chaud de Pablo Sarabia après le carton face au Havre

Pour son match de reprise, le Paris Saint-Germain a étrillé Le Havre (0-9, résumé), ce dimanche soir en amical. Entré en jeu en seconde mi-temps, Pablo Sarabia (28 ans) a participé à la fête en inscrivant un doublé, assorti d'une passe décisive. Logiquement, au coup de sifflet final, la satisfaction était de mise chez le milieu de terrain offensif espagnol (4 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 la saison dernière).

"On essaye peu à peu de retrouver la confiance et le rythme, tout cela pour arriver dans les meilleures conditions pour les finales. Nous devons les gagner. Une rencontre qui permet de gagner une place de titulaire ? Comme les années passées, j’essaye de gagner ma place chaque jour. J’essaye de mettre des buts et des passes décisives afin d'aider l’entraîneur du mieux possible. Je suis content pour ma part", a lancé le numéro 19 des Rouge-et-Bleu à nos confrères de beIN Sports.