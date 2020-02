PSG - La réaction à chaud de Tuchel après le nul à Amiens

Au micro de nos confrères de Canal +, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a débriefé le match nul concédé sur la pelouse de l'Amiens SC (4-4, résumé et notes), ce samedi après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1. Déçu par la très mauvaise première période de son équipe, le technicien parisien considère que sa formation ne mérite pas bien mieux qu'un partage des points.

"On a eu la possibilité de gagner, de marquer le 5ème but à deux reprises, on ne l'a pas fait... Ce qu'on peut dire après un match comme ça ? Si on encaisse 4 buts, je ne suis pas content, mais c'est une situation complexe, on n'était pas à 100% concentrés en première mi-temps; L'adversaire frappe 3 fois, c'est 3 fois but. Les choses sont compliquées mais c'est notre faute. On n'a pas commencé assez fort et assez concentré. On a joué 21-22 matches super forts, super concentrés, et aujourd'hui ce n'était pas ça", a estimé le technicien allemand, qui refuse toutefois de verser dans la colère à 72 heures d'une échéance capitale : "Il y a des joueurs à la maison mais on avait une équipe forte sur le terrain. C'est avant un match décisif en Ligue des Champions et on n'a pas trouvé la bonne mentalité et concentration. Avec de la réussite, ils ont marqué trois buts. Après on a montré une réaction, une belle mentalité et c'était super bien. On connait les raisons, ce n'est pas le moment d'être en colère".