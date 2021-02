PSG - La réaction de Kylian Mbappé après la victoire dans le Classique

Auteur du premier but face à l'OM, dans la victoire du PSG 2-0 (résumé et notes), Kylian Mbappé a réagi à chaud au micro de Canal+. L'attaquant parisien estime que les Parisiens ont fait un bon match dans la maîtrise, et voit de bonnes choses pour l'avenir.

"On a bien commencé, on a su marquer très tôt dans le match. Ensuite le match s'est refermé, on a réussi à faire le break et contrôlé le match en deuxième mi-temps. C'est un match très sérieux de notre part. La forme revient car j'enchaîne les matchs, je finis mieux les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, en espérant monter en puissance, faire des courses, faire des appels et être plus lucide quand le match avance. Si on pense déjà au Barça ? On a laissé un peu de points un peu partout donc là on se concentre sur chaque match. On n'a pas fait la différence, on est derrière, on doit se concentrer sur le championnat. Ce n'est peut-être pas plus mal car on doit jouer tous les matchs et on ne sera pas surpris en LDC" a-t-il déclaré.