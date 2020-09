PSG - La réaction de Kylian Mbappé après son retour gagnant face à Nice

Auteur d'un but face à l'OGC Nice (victoire 3-0) pour son premier match de la saison, Kylian Mbappé avait le sourire. L'attaquant français, forfait lors des trois premières journées à cause d'une contamination au coronavirus, n'a pas caché sa joie au micro de Canal+.

"J'étais content de renfiler le maillot parce qu'ici, à Paris, quand tu loupes un match, c'est comme si tu en ratais dix (rires). Ces derniers jours, j'étais devant ma télé et je ne voulais que revenir. Alors oui, je suis content, même si en deuxième mi-temps il y a eu quelques trous chez nous, mais le plus important c'était la victoire. La victoire avec la manière. Marquer des buts, c'est bien, mais on vit quand même une période compliquée en ce moment. Ce n'est pas facile à vivre. Alors renouer avec la victoire, c'est parfait" a-t-il déclaré.