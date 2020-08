PSG - La réaction de Nasser Al-Khelaïfi après la défaite

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a accusé le coup au micro de RMC Sport après la défaite en finale de la Ligue des Champions face au Bayern sur un score très serré. "On est triste. On a fait beaucoup de choses positives cette saison, on arrive en finale, on a perdu 1-0, on aurait pu marquer 2-3 buts dans cette finale. Le match a été très serré" a-t-il d'abord regretté.

En revanche, le dirigeant est "fier" de ses joueurs. "On a fait une grande saison, un grand tournoi. Personne ne nous voyait aller en finale, on était proche de gagner, on a tout fait pour gagner. On va travailler pour la saison prochaine et gagner la LDC. C'est notre objectif. On était proche aujourd'hui, et ce soir on y croit encore plus qu'avant, on veut gagner la LDC. Tout le monde peut sortir la tête haute car on a créé quelque chose ensemble" a-t-il ensuite déclaré. Nasser Al-Khelaïfi a ensuite fait une promesse aux supporters parisiens : "les supporters je suis désolé, je promets qu'on va travailler pour revenir en finale".