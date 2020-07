PSG - La réaction de Thomas Tuchel au tirage de la LDC

À l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, programmés du 12 au 15 août, le Paris Saint-Germain se mesurera à l'Atalanta Bergame. Pour Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, l'actuel troisième de Serie A n'est pas un adversaire à prendre à la légère.

"C'est compliqué, très compliqué, c'est une équipe qui s'est qualifiée de manière pleinement méritée. C'est une équipe spectaculaire, qui attaque, attaque, attaque. C'est une équipe très offensive, qui marque beaucoup de buts, il faudra se méfier", a lancé le technicien allemand. "On est en quart de finale, toutes les équipes sont fortes et sont là pour gagner la Ligue des Champions. On reste prudent, il reste encore beaucoup de semaines avant d'arriver à ce rendez-vous et de se préparer", a conclu l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.