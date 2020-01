PSG - La réaction de Tuchel à la vidéo de Neymar

Rentré au pays pour les fêtes de fin d'année, Neymar a bien profité de ses vacances. Dans une vidéo qui a fait le buzz il y a quelques jours, on pouvait notamment apercevoir le Brésilien danser. Invité à réagir à cette vidéo lors de sa conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a pris cela avec légèreté et a affirmé ne pas s'intéresser à cet aspect de la vie de ses joueurs.

"Je ne regarde pas ces choses là, c'est mieux (rire). Les vacances sont là pour profiter, ils ont un programme individuel. Ney' est avec ses préparateurs personnels et il fait toutes les choses. Il a montré qu'il a fait le travail individuel. Il était là, super fiable, dans un bon état d'esprit. Il a eu des vacances comme tous les autres et elles sont là pour permettre de profiter" a-t-il indiqué, et d'ajouter que l'international auriverde pourrait jouer en Coupe de France dimanche soir : "oui il peut jouer mais on n'a pas décidé car on a beaucoup de matchs. On doit réfléchir et attendre l'entraînement d'aujourd'hui. On décidera demain matin."