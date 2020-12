PSG - La réaction désabusée de Tuchel après les blessures de Kimpembe, Florenzi et Kurzawa

Au micro de Téléfoot, après le match nul entre le PSG et le LOSC (0-0, résumé et notes), Thomas Tuchel a réagi aux trois blessures parisiennes en fin de match : Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi. L'entraîneur allemand, désabusé par ces sorties sur blessure, pointe encore une fois le rythme des Parisiens.

"On connaît mon avis, on va tuer les joueurs. On nous laisse jouer toujours à 21h00. On manque de rythme pour manger, pour dormir, pour récupérer et on va continuer comme ça. On manque Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi. On joue toujours à 21h00, nous ne sommes pas surpris. Trois joueurs sont blessés, c'est bien fait." a-t-il déclaré ironiquement.