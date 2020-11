PSG - La réaction tendue et à chaud de Tuchel après le court succès face à Leipzig

Ce mardi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'a pas brillé du tout mais s'est imposé, dans la douleur, face au RB Leipzig (1-0, résumé et notes). À l'issue de cette victoire glanée dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, au micro de RMC Sport, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, n'a pas caché son agacement face à certaines critiques. Malgré la partition décevante rendue par ses troupes, le technicien allemand, un brin tendu, a pris la défense de ses hommes, insistant sur le résultat final, à savoir celui espéré et attendu.

"Vous aviez dit qu'on avait besoin d’une victoire, elle est là. Le match, il y a eu une grande peur, un match difficile, mais maintenant on a gagné. On a joué avec un grand coeur. Pas de fond de jeu ? Ok, désolé, pardon. On a essayé, mais désolé. Le PSG moins fort que l’an dernier ? C’est à vous de le dire, les experts, ça va vous faire un débat pour la semaine. Ce que je retiens ? Le coeur, la solidarité, l’effort de rester ensemble. On est dans une situation difficile, mais on peut toujours compter sur notre solidarité, notre cœur. Je sais très bien qu’on peut mieux jouer, qu’on attend plus du PSG. Mais si on regarde sérieusement la situation dans laquelle on joue... On avait besoin d’une victoire, on a la victoire", a lâché l'ancien tacticien du BvB à nos confrères, et d'ajouter : "Tous les avis négatifs ? Tous ? Qui tous ? On a joué pour faire quoi ? Vous attendiez quoi ? J'ai le même avis que vous, on n'a pas bien joué, mais le défi était de gagner, on a gagné. C'est le plus important. Si vous vous pensez que le plus important est de bien jouer et de ne pas gagner c’est votre avis, pas le mien".