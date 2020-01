PSG - La reconnaissance de Di Maria envers Tuchel

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel au PSG en 2018, Angel Di Maria s'est affirmé comme un élément majeur de l'effectif parisien. Et pour cause, l'Argentin bénéficie de la totale confiance de l'entraîneur allemand. En conférence de presse, l'attaquant du PSG a évoqué sa relation avec l'ancien coach de Dortmund.

"Oui, il m'a donné beaucoup de confiance et j'en suis très content. Il était venu me voir à Barcelone avant la Coupe du Monde 2018 pour que je reste et renouvelle mon contrat au PSG. C'est pour ça que c'est une des premières choses que j'ai fait à son arrivée. Je suis très heureux ici avec ma famille. Je sortais d'une année difficile avec Unai (Emery) où on m'avait promis que je jouerais et ce n'était pas le cas. Il fait partie des ces entraîneurs qui me donnent confiance comme Mourinho et Ancelotti, ce qui me permet d'être à mon meilleur niveau" a-t-il déclaré.