PSG - La réponse de Pochettino au Barça sur la polémique Messi

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a été interrogé sur la dernière Une de France Football consacrée à la potentielle arrivée de Lionel Messi chez les Rouge-et-Bleu. Face aux journalistes, le technicien argentin a essayé de calmer le jeu à une semaine des retrouvailles entre les deux équipes à l'occasion des 8èmes de finale de la Ligue des Champions et a également rappelé qu'il n'est pas responsable des sorties des uns et des autres.

"On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Il est clair qu'ici il y a un respect total pour tous les clubs et les joueurs des autres clubs. Quand un joueur parle, il le fait avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici avec le club du Paris Saint-Germain. À aucun moment nous n’avons manqué de respect à qui que ce soit. Il n'y a rien d’incorrect selon moi à ce que des joueurs disent des choses sur les joueurs du Real Madrid ou du FC Barcelone. Nous avons du respect pour tous les clubs. Il ne faut pas confondre entre ce qui se dit dans une revue française et le PSG", a indiqué Mauricio Pochettino.