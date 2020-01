PSG - La réponse de Thomas Tuchel aux parents de Cavani

Interrogé par Canal+ à la fin de la rencontre face à Reims (victoire 3-0), Thomas Tuchel a répondu, brièvement, aux attaques de la famille Cavani, parues plus tôt dans la journée dans la presse espagnole. L'entraîneur allemand, pointé du doigt par Luis Cavani et Berta Gomez en raison du faible temps de jeu de l'Uruguayen, estime que le PSG ne manque pas de respect au meilleur buteur de l'histoire du club.

"On ne manque pas de respect, bien sûr. Edi n’est pas là, c’est dommage. Il ne se sent pas à l’aise avec son pubis. Ce n’était pas possible qu’il soit avec nous" explique Tuchel. Relancé sur la situation du Matador, l'Allemand a simplement ajouté : "Pas de nouvelles".