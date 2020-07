PSG - La réponse très sèche de Leonardo à Meunier

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Leonardo (50 ans), le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a répondu aux critiques de Thomas Meunier, son désormais ex-latéral droit, qui a quitté le club libre pour s'engager sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le dirigeant brésilien remet sérieusement en question la version du Belge et rappelle que le joueur du plat pays a reçu le même traitement ainsi que la même proposition que les autres éléments en fin de contrat pour terminer la saison avec les Rouge-et-Bleu.

"Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait. Thomas Meunier, lui, avait déjà signé au Borussia Dortmund. Je ne sais pas quand. Libre depuis le 1er janvier de s'engager où il veut, il était parfaitement dans son bon droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf évidemment quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit", a assuré l'Auriverde.