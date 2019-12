PSG - La résolution de Neymar pour retrouver son meilleur niveau

Plombé par les blessures tout au long de l'année 2019, Neymar a décidé de redoubler d'efforts et d'adopter un mode de vie plus sain afin de retrouver son meilleur niveau.

Victime de trois blessures entraînant des absences relativement longues lors de l'année 2019, Neymar n'a que trop rarement pu apparaître à son meilleur niveau lors des douze derniers mois. A peine sorti de l'infirmerie, le Brésilien devait y retourner. Mais en cette fin d'année, l'attaquant parisien est en jambes, en témoignent ses statistiques lors de ses cinq dernières apparitions avec le Paris SG : 5 buts, 6 passes décisives. Un bilan digne d'un joueur de son calibre, qui correspond davantage à ce qu'il a l'habitude de proposer.

Or, ce retour en forme du Brésilien n'est pas le fruit du hasard. En effet, UOL a justifié les performances actuelles du 'Ney' dans un long article. D'après le média, des sources proches de la sélection brésilienne ont assuré que Neymar a augmenté le rythme de ses entraînements et a décidé d'adopter un mode de vie plus sain, limitant ses sorties. Grâce à cette résolution, il espère protéger son corps pour l'année 2020 et passer au travers des blessures.

Absent lors de la majeure partie de la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison, le numéro 10 parisien sera l'un des joueurs clefs du club pour parvenir à réaliser un beau parcours dans la compétition, lors de la phase finale. Absent lors des deux derniers huitièmes de finale disputés par le PSG dans la compétition, il sera attendu pour aider l'équipe à franchir l'obstacle Borussia Dortmund en février et mars prochains.