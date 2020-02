PSG - La sortie un brin mégalo d'Unai Emery

Dix-huit mois après son départ du Paris St-Germain, Unai Emery revient sur son passage dans la capitale à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de France Football. Le coach espagnol, remercié par Arsenal en fin d'année dernière, estime qu'il aurait pu franchir un énorme palier dans sa carrière lors de son aventure sur le banc du Parc des Princes. "Mais, au haut niveau, on en revient aux détails et aux occasions à saisir. Moi aussi, à Paris, je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde. J’ai raté cette occasion", explique-t-il à l'hebdomadaire, en faisant une analogie entre sa propre situation et celle de Neymar.

En deux saisons avec le PSG, Emery aura remporté un championnat, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions. En Champions League, il aura échoué à deux reprises au stade des huitièmes de finale, d'abord face au FC Barcelone dans une double-confrontation qui hante encore les mémoires des supporters parisiens, puis contre le Real Madrid.