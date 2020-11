PSG - La tension monte entre le Brésil et Paris à cause de Neymar

Le Paris Saint-Germain affronte ce mercredi soir Leipzig dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des champions, sans Neymar. Le numéro 10 brésilien s'est blessé la semaine dernière à Istanbul lors de la rencontre face à Basaksehir. La star parisienne n'a pas joué depuis et sera également absente face aux allemands. "Honnêtement je pense que ce n'est pas possible qu'il joue. On ne doit pas réfléchir. C'est la meilleure chose. S'il joue tous les matches, ça veut dire qu'il n'est pas blessé. C'est une mauvaise nouvelle, il est blessé. L'information pour moi est qu'il va revenir après la trêve" avait déclaré Tuchel au sujet de Neymar, préconisant de le laisser se reposer pendant la coupure internationale.

Mais la sélection brésilienne ne serait pas de cet avis. Selon les informations de Terra, l'équipe médicale de la Seleção serait actuellement en relation avec celle du PSG ainsi que le joueur afin qu'il puisse être apte à jouer rapidement. Le Brésil disputera deux rencontres à partir de la semaine prochaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et compte bien sur la présence de Neymar. Une situation que n'accepte pas la direction parisienne, déjà remontée par l'état de fatigue dans lequel est rentré l'ancien joueur du FC Barcelone lors de la dernière trêve et qui pourrait expliquer sa blessure actuelle.