PSG - La vidéo de la fête d'anniversaire est très mal passée auprès de Tuchel

Précédé par Marquinhos en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a tenu un discours aux antipodes de celui de son joueurs concernant les images de la fête d'anniversaire de trois joueurs, diffusées ces dernières heures. Alors que le joueur a dédramatisé la situation, l'entraîneur parisien s'est contenu, expliquant qu'il préférait que ce sujet ne soit pas commenté en dehors du club. Toutefois, le coach parisien a confié que des discussions ont eu lieu et ce dernier n'a pu cacher sa déception.

"J'étais vraiment surpris hier aprem de cette vidéo, vraiment surpris. On a parlé en interne. Ca doit rester interne, je préfère ne pas en parler. C'était un jour libre, la vie privée oui, mais on a parlé de cela en interne et ça doit y rester" a simplement indiqué l'entraîneur.