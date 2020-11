PSG - Larqué remet en cause le professionnalisme de l'effectif parisien

Après une bonne première demi-heure, le Paris Saint-Germain s'est liquéfié pour finir par s'incliner sur la pelouse du RB Leipzig (2-1, résumé et notes), mercredi soir lors de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Une deuxième défaite dans la compétition après celle concédée en ouverture au Parc des Princes face à Manchester United. Pour Jean-Michel Larqué, ces deux grosses déconvenues peuvent, peut-être, s'expliquer par le manque de professionnalisme des joueurs parisiens.

"Ce n’est pas normal qu’avec deux absents (Ndlr, Neymar et Kylian Mbappé), on considère que le PSG n’ait pas une équipe performante à Leipzig. J’ai été bouleversé par ce match. On est tous d’accord pour dire que la première période était convenable. On n’avait pas la réponse sur la capacité physique de cette équipe. On sait qu’aujourd’hui que sans Mbappé et Neymar, il n’y a pas grand-chose", a estimé l'ancien milieu de terrain offensif sur RMC Sport. "En plus de ne pas avoir de schéma tactique et d’esprit de groupe, je vois que cette équipe est physiquement à la rue. Ce groupe ne fout rien à l’entraînement. Ce n’est pas normal qu’ils plongent comme ça en seconde période. Di Maria a complément disparu des écrans en seconde période. Je serais curieux de savoir physiquement si cette équipe travaille comme un groupe professionnel", a conclu le consultant.