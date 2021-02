PSG - Layvin Kurzawa évoque la rencontre contre Monaco

Ce soir (21h), le Paris Saint-Germain accueille l'AS Monaco pour un choc au sommet du championnat de France, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le défenseur du club de la capitale Layvin Kurzawa (28 ans) a évoqué le duel avec son ancien club sur le site officiel du PSG.

"Après Barcelone, nous avons eu un jour de repos, mais dès le retour à l'entraînement le jeudi, nous étions très concentrés sur cette rencontre face à Monaco. On sait que tous les matches comptent quand on est en course pour le titre, Lyon a gagné ce vendredi contre Brest, personne ne veut lâcher prise. Tous les matches sont importants, et celui contre Monaco le sera tout autant. Les calculs sont simples : si on gagne, on distance Monaco et on reprend la première place. Il faut gagner", a confié le latéral parisien.