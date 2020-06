PSG - Layvin Kurzawa finalement parti... pour prolonger !

En fin de contrat au 30 juin, Layvin Kurzawa (27 ans, 14 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) va, contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier, bien finir l'exercice 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain, qu'il avait rejoint à l'été 2015 en provenance de l'AS Monaco. Le défenseur latéral gauche serait partant pour prolonger son bail jusqu'à la fin du mois d'août... et même plus ! En effet, à en croire nos confrères de RMC Sport, l'international français (13 sélections, 1 but) pourrait carrément prolonger son aventure d'une saison (ou plus) aux abords du Parc des Princes. Des discussions ont, en tout cas, été entamées en ce sens, affirme le média.

Thiago Silva, Rico et Choupo Moting vont finir là champions League avec le PSG. Kurzawa discute même pour prolonger l’aventure après. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 20, 2020