PSG - Layvin Kurzawa réagit à sa prolongation de contrat

Fraichement prolongé par le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, Layvin Kurzawa a évoqué son bonheur d'avoir signé un nouveau bail de quatre ans avec le PSG ! Le latéral de 27 ans, apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues, en a d'ailleurs profité pour doubler son salaire avec Paris. "

" Beaucoup de fierté. Je suis heureux de continuer l’aventure ici. Cela fait cinq ans, plus quatre, c’est énorme. Je vais profiter et tout donner pour le club" a déclaré Kurzawa sur la chaine officielle du club. "Beaucoup de choses ont changé, j’ai eu un enfant, et je pense que c’est ça aussi qui m’a permis de prolonger. J’ai gagné en maturité, je suis plus posé. Je vais travailler, faire le maximum et on verra comment ça va se passer. Je ne me fixe pas d’objectif précis. Pour moi c’est ça le plus important".