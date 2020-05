PSG - Le beau message de Mbappé pour un enfant malade

A seulement 8 ans, le jeune Louïss se bat au quotidien contre un cancer cérébral. En rémission pendant trois mois, le petit garçon a rechuté et doit de nouveau lutter contre la maladie. Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens et la famille de Louïss se sont mobilisés pour que Kylian Mbappé, son idole, soit mis au courant. L'information est bien parvenue jusqu'à l'attaquant parisien qui s'est empressé d'envoyer un message vidéo touchant pour le jeune garçon.

"Je viens t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible. Prend soin de toi" a déclaré le Français. Benjamin Mendy a également apporté son soutien au petit Louïss.