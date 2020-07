PSG - Le bel hommage de Kimpembe à Cavani

Parti du PSG en fin de contrat, le 30 juin dernier, Edinson Cavani n'a pas voulu étendre son bail jusqu'à la fin août, ce qui lui aurait permis de disputer les finales de coupes nationales et le final 8 de la Ligue des Champions. Presnel Kimpembe ne lui en tient pas rigueur et lui adresse un bel hommage dans une interview à RMC Sport.

"Magique ! C’est un mec que j’aime beaucoup ! Il le sait, et le voir partir, ça me peine aussi, même s’il faut respecter son choix et celui du club", précise le défenseur de 24 ans. "C’est un grand homme qui est vraiment dévoué pour le collectif. Tu vois que c’est un tueur, même à l’entraînement il a toujours cette envie de marquer des buts. C’est une machine, tout simplement ! Edi, c’est quelqu’un que tu regardes et que tu veux recopier, mais c’est tellement difficile ! Il est tellement dévoué par ce qu’il fait, il est admirable ! Il se bagarre beaucoup pour l’équipe !" Le meilleur buteur de l'histoire du PSG appréciera.