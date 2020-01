PSG - Le clan Neymar ouvre la porte à une prolongation

Difficile de se souvenir qu'au printemps dernier, quelques semaines seulement avant le début d'un interminable feuilleton sur son potentiel retour au FC Barcelone, Neymar était entré en discussions avec les dirigeants du PSG pour y prolonger son contrat. Son père l'avait lui-même révélé à l'époque. Sondé par nos confrères du Parisien, un proche du joueur confirme et prétend que Neymar est toujours ouvert à une extension de son bail dans la capitale.

"Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir", prévient ce membre de l'entourage du numéro 10 brésilien (27 ans). Arrivé à l'été 2017 dans le cadre du transfert le plus couteux de l'histoire (222 M€), Neymar est pour l'instant sous contrat jusqu'en juin 2022. Et le Barça n'a toujours pas abandonné l'idée de le faire revenir au Nou Camp...