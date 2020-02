PSG - Le clash Mbappé/Tuchel fait la une en Espagne

Le PSG est "sur le point d'exploser", écrit Marca sur sa une du jour. Le journal espagnol revient sur le clash entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, samedi face à Montpellier lors de la sortie du jeune attaquant alors que le score était déjà de 5 à 0.

Nos confrères voient dans cet épisode un "manque d'harmonie" entre le Tricolore et son entraîneur et rappellent que ces deux-là n'en sont pas à leur premier accrochage public. L'intérêt de la presse madrilène pour ces relations distendues entre Tuchel et Mbappé est néanmoins toujours aussi clair : déceler une nouvelle raison de croire à un potentiel transfert du natif de Bondy au Real, l'été prochain.