PSG - Le club va toucher une belle prime de qualification pour la C1 !

Jackopt pour Paris. En s'imposant (5-1) face à Basaksehir hier soir au Parc des Princes, le PSG a assuré sa première place et sa qualification pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Un ticket pour les phases éliminatoire qui est également accompagné d'une prime pour le club de la capitale. En effet, l'UEFA reverse une prime de participation de 15,25 millions d'euros aux équipes engagées dans la complétion. L'instance offre également une somme en fonction des performances au regard du nombre de victoires (2,7 millions d'euros pour un match gagné) et de match nuls (900 000 euros pour une égalité). S'ajoutent également d'autres primes en fonction du coefficient UEFA etc., ce qui devrait pour l'instant rapporter à Paris environ 63,5 millions d'euros.