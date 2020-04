PSG - Le club veut poursuivre son parcours en Ligue des Champions !

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a annoncé ce mardi après-midi que "la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre". Le championnat de France ne devrait donc pas reprendre, mais qu'en est-il de l'OL et du PSG, encore engagés en Ligue des Champions ? Quelques heures après l'annonce officielle, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré à nos confrères de RMC Sport que le club parisien souhaitait continuer son parcours en Coupe d'Europe, quitte à jouer les matchs à "domicile" à l'étranger.

"Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff" a-t-il confié.