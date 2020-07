PSG - Le Collectif Ultras Paris fait son mea culpa

Rassemblés sans masque lors du match amical largement remporté par le Paris Saint-Germain contre la formation belge de Waasland-Beveren (7-0), vendredi soir au Parc des Princes, les membres du Collectif Ultras Paris sont sous le feu des critiques depuis. Par l’intermédiaire de son président Romain Mabille, le groupe de supporters des Rouge-et-Bleu est sorti du silence ce dimanche, reconnaissant son erreur.

"On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y avoir. On s'est laissé aller par l'enthousiasme du match. On l'a très mal géré, je suis entièrement d'accord, mais on n'est pas irresponsable. On discute depuis des semaines sur la manière de revenir au stade et en sécurité. Il n'y avait pas de mauvaise volonté de notre part", a assuré le président du CUP à nos confrères du Parisien.

Mardi soir (19 heures), face au club écossais du Celtic Glasgow, les ultras parisiens devraient encore être présents dans les travées du Parc des Princes. Le PSG hésite encore sur ce sujet, révèle L'Equipe, mais après des discussions ce week-end entre les différentes parties, la tendance serait quand même plutôt positive.