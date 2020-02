PSG - Le coup de gueule de Leonardo

Après la victoire face à l'OL (4-2), et à 9 jours du déplacement à Dortmund, Leonardo a pris la parole sur l'antenne de Canal +. Le Brésilien a profité des caméras pour pousser un coup de gueule concernant la négativité autour du PSG ces derniers jours. D'après lui, il n'y a aucune raison d'être alarmiste.

"Ces dernières semaines, j'ai pris un peu de recul et j'ai essayé de voir comment cela se passait. Il y a toujours le moment où arrive le huitième de finale de LDC et le même procès arrive. On commence à dire un peu des choses, que cette équipe n'est pas prête, j'ai même entendu que la Ligue 1 n'était au niveau pour préparer le PSG à la Champions League, que le club ne sait pas gérer les stars et le moment... (...). On ne joue pas la vie ou la mort pour un match contre le Borussia, on joue un match de football de Champions League. Je pense que l'équipe est prête aujourd'hui. Si on gagne, c'est bien. Si on ne gagne pas, on va continuer et le PSG continue à grandir" explique Leonardo. "Je dis seulement que la négativité (le pessimisme) commence à sortir, qu'on parle de défaite. Non ça ne me plaît pas. Ça fait 4 ans (que le PSG ne passe pas les 8e de finale de la Ligue des Champions) mais on doit sortir de ça, pour la France, pas seulement pour le PSG. Ce sera bien pour tout le monde si on se qualifie. Dans mon travail, je suis heureux et avec une équipe formidable, des joueurs formidables".