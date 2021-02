PSG - Le coup de gueule de Marquinhos après la défaite face à l'AS Monaco

Après l'Olympique de Marseille (0-1) et l'Olympique Lyonnais (0-1), l'AS Monaco est à son tour venue s'imposer au Parc des Princes. En effet, hier soir, en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le club du Rocher a logiquement pris la mesure du Paris Saint-Germain (0-2, résumé et notes). Un nouveau revers face à un "gros" du championnat qui a fait sortir de ses gonds Marquinhos (26 ans). Au micro de Canal +, le défenseur central brésilien s'est fendu d'un coup de gueule.

"On a pris un mauvais départ, on a couru après le score tout le match. C'était difficile de trouver des espaces et on n'a pas su se montrer dangereux. On ne s'est pas créés assez d'occasions. C'était une mauvaise soirée et Monaco a fait un bon match. Mais c'est inadmissible qu'on laisse les autres équipes venir à la maison et nous battre 2-0", a pesté l'axial auriverde (16 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) chez nos confrères de la chaîne cryptée.