PSG - Le coup de gueule de Presnel Kimpembe après la défaite à Monaco : 'Une 2ème mi-temps inadmissible'

Presnel Kimpembe, capitaine du Paris Saint-Gemrain ce soir, a poussé un gros coup de gueule au micro de Téléfoot. Le défenseur parisien a du mal à digérer la défaite du PSG face à l'AS Monaco (2-3), d'autant plus que le club de la capitale comptait 2 buts d'avance à la 50ème minute. Pour Kimpembe, la deuxième mi-temps est "inadmissible".

"On fait une deuxième période catastrophique, même inadmissible. On n'a pas le droit de faire une deuxième période comme ça avec l'équipe qu'on a. Inquiétant non, c'est le football, ça arrive. Le match est terminé, même s'il se finit de la pire des façons. Il va falloir relever la tête mardi (en Ligue des champions ndlr). C'est notre faute. C'est une deuxième période à oublier. Il faut vite penser à autre chose, ce n'était pas possible ce soir." a-t-il déclaré.