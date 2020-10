PSG - Le coup de gueule de Tuchel sur un calendrier infernal

De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille d'un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est fendu d'un gros coup de gueule sur le calendrier. Le technicien allemand ne digère pas le rythme effréné imposé à son équipe depuis le début de la saison, qui a déjà de lourdes conséquences notamment du côté de l'infirmerie, et l'a fait savoir en présence des journalistes.

"On va tuer les joueurs. Il y a une relation entre la préparation et la performance. On n'a pas de phases pour récupérer et se préparer. Il faut cela, il n'y a pas de secret. Sans cela, les joueurs sont fragiles. On va chercher des solutions mais honnêtement nous sommes rentrés dans la nuit. C'est le deuxième jour après un match, on ne fait presque rien. Un peu de récupération et un entraînement avec les gars qui ont moins joué cette semaine. C'est pareil pour toutes les grandes équipes. Si on continue comme ça, il n'y aura plus de joueurs disponibles", a lâché l'ancien tacticien du Borussia Dortmund.