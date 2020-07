PSG - Le départ de Thiago Silva vu par Dante

À l'issue de cette saison 2019-2020 et après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva (35 ans) quittera le Paris Saint-Germain. Interrogé à ce sujet, Dante, le défenseur central de l'OGC Nice, a livré son ressenti. "Je ne suis pas à l'intérieur du club. Je ne sais donc pas ce qu'il s'y passe. Thiago est une belle personne et un grand capitaine. Il fait encore partie des meilleurs au monde à son poste. Il a tellement d'atouts", a estimé l'axial brésilien dans les colonnes du Parisien.

"Tous les clubs de la planète aimeraient l'avoir dans leur effectif. On peut regretter de voir son histoire au PSG s'achever ainsi. Mais il lui reste quand même 3 trophées à conquérir et notamment la Ligue des Champions après laquelle il court depuis tant d'années", a poursuivi le joueur des Aiglons, et de prendre la défense de son compatriote : "On a eu tendance à le rendre responsable après chaque défaite du PSG. Il a pu avoir des moments de faiblesse à l'image d'un collectif. A partir de ce constat, des gens se sont, sans doute, forgés une mauvaise opinion à son sujet. Chacun peut commettre des erreurs de jugement. Il faut seulement avoir l'intelligence de le reconnaître. Thiago a marqué l'histoire de ce club. Ça demeure une évidence".