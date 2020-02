PSG - Le directeur exécutif de Dortmund heureux de retrouver Tuchel

C'est un jour de retrouvailles entre Thomas Tuchel et le Borussia Dortmund. L'entraîneur allemand du PSG est, en effet, de retour au Signal Iduna Park, un peu plus de deux ans après son départ du BvB. Si l'histoire entre le technicien et les Jaune-et-Noir s'est mal terminée, le club de la Ruhr est heureux d'accueillir, à nouveau, celui qui avait remporté une coupe d'Allemagne en 2017.

"Nous avons bien travaillé ensemble pendant deux ans et finalement c’est devenu un peu difficile. Mais c’était il y a trois ans. Thomas Tuchel est un grand entraîneur et quand je le verrai, je le saluerai certainement et je pense qu’il fera de même", a déclaré le directeur exécutif du BvB, Hans-Joachim Watzke, au média allemand DAZN.