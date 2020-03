PSG - Le discours très offensif de Thomas Tuchel avant de retrouver Dortmund

L'entraîneur du PSG espère profiter du potentiel offensif de son groupe pour venir à bout de Dortmund, mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Prudence et confinement sont deux mots à la mode en cette fin d'hiver, marquée par l'épidémie de coronavirus, mais Thomas Tuchel ne les utilisera pas dans son discours d'avant-match mercredi soir. Alors que son équipe n'a besoin que d'un but pour refaire son retard sur Dortmund, après sa défaite 2-1 en Allemagne à l'aller, le coach parisien ne compte pas miser sur l'imperméabilité de sa défense, mais plutôt sur une attaque de feu.

"Une victoire 1-0 suffit pour passer, mais j’ai l’impression que nous ne sommes pas une équipe qui peut s’imposer par le plus petit des scores", analyse Tuchel, privé de conférence de presse ce mardi par mesure de précaution, dans un entretien relayé sur les médias du PSG. "On aime attaquer et on va essayer de marquer le plus de buts possibles. Si à la fin, nous l’emportons 1-0, je serais le plus heureux et je n’aurais aucun regret. On va essayer de faire plus."

Si Tuchel refuse de jouer petits bras, c'est parce qu'il sait que son équipe a plus de chances de marquer deux buts (ou plus), quand bien même Kylian Mbappé demeure incertain à 24h du coup d'envoi, que de n'en encaisser aucun. D'autant plus que le BVB possède lui aussi une puissante force de frappe offensive. "Dortmund est une équipe très dangereuse avec beaucoup de vitesse surtout en contre-attaque et en transition", prévient l'Allemand. À défaut d'être en tribunes, le spectacle s'annonce plaisant sur la pelouse.