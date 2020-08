PSG - Le duo Neymar/Mbappé attendu au tournant

Le PSG pourra s'appuyer sur son duo incontournable, Neymar/Kylian Mbappé, pour essayer de décrocher sa première Ligue des Champions. L'efficacité et la complicité des deux attaquants pourraient guider le club parisien vers les sommets.

Le Paris SG vise une finale historique de la Ligue des Champions et pour cela il faudra battre Leipzig, ce mardi soir. Depuis l'ère QSI (2011), le club de la capitale n'a jamais dépassé les quarts de la compétition. Le projet parisien a souvent été remis en cause notamment après les terribles désillusions face au FC Barcelone (2017) et à Manchester United (2019). Désormais, cette année, si différente des autres, le PSG n'a jamais été aussi près de décrocher sa première étoile européenne. Pour y parvenir, le club peut compter sur ses deux "stars" mondiales : Neymar et Kylian Mbappé.

Depuis leur arrivée à Paris en 2017, ils n'ont jamais été aussi complices et aussi redoutables qu'à l'heure actuelle. Ensemble ils sont plus forts et cela s'est vite remarqué mercredi dernier, lors du quart de finale face à l'Atalanta Bergame. Le Brésilien, le plus en jambes lors de cette rencontre, a fait ce qu'il a pu contre les Bergamasques en première mi-temps mais orphelin de Mbappé (sur le banc au coup d'envoi), il n'y avait pas grand monde pour combiner avec lui. Le champion du monde français est entré à l'heure de jeu, lorsque le PSG était mené 1 but à 0 et ensuite, la machine Mbappé/Neymar s'est mise en route. L'ancien joueur du Barça a multiplié les caviars pour son coéquipier français. À la différence de Neymar (passeur décisif), Mbappé n'a pas participé à l'action sur le but égalisateur de Marquinhos. Cependant, le but victorieux de Choupo-Moting est précédé d'une sublime passe de Neymar pour... Mbappé. Encore eux.

Des statistiques impressionnantes

Thomas Tuchel le sait, la force de son équipe est le duo franco-brésilien. "Mais oui ! Oui, oui. La relation entre Neymar et Kylian est le point fort de notre équipe", a confié hier l'entraîneur parisien en conférence de presse. "C'est clair, clair, clair. Ce sont des joueurs offensifs qui font toujours la différence". Mbappé et Neymar se sont montrés décisifs sur les 22 buts inscrits par le PSG en Champions League cette saison (3 buts et 3 passes décisives pour le Brésilien, 5 buts et 6 passes décisives pour le Français). Des statistiques incroyables qui reflètent la belle complicité entre les deux. "C'est un bon mélange entre "Ney", un dribbleur, un joueur de un contre un, un gars qui peut offrir des passes décisives comme personne, et Kylian, qui a la vitesse, le timing, la finition. C'est un mélange exceptionnel. C'est notre point fort et ce n'est pas un problème de l'admettre", a rajouté Tuchel.

Le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année mais les deux stars parisiennes ont l'occasion de s'installer à la table des grands. Après les derniers échecs du PSG dans la compétition lors des années précédentes, un trophée européen pourrait cette fois-ci les propulser définitivement parmi les meilleurs joueurs du monde. À 28 ans, l'attaquant auriverde rêve d'un second sacre en C1, après sa victoire avec le Barça en 2015. Le joyau français, lui, à 21 ans, a déjà presque tout gagné d'un point de vue collectif. Il lui manque "juste" cette Ligue des Champions (et aussi l'Euro avec les Bleus). Ronaldo et Messi ont respectivement échoué en 8e et en quart de finale cette saison. À Neymar et Mbappé de prendre la relève.