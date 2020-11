PSG - Le FC Barcelone réclame plusieurs millions à Neymar

Décidément, les histoires entre le FC Barcelone et Neymar ne se termineront jamais. La star parisienne fait de nouveau la Une des journaux espagnols mais pas pour parler d'un possible retour en Catalogne cette fois-ci. Alors que récemment le numéro 10 parisien réclamait 43,6 millions d'euros de revenus non payés par son ancien club, Neymar a été contraint de payer 6,7 millions d'euros au Barça et l'addition pourrait s'alourdir dans une nouvelle affaire entre le FC Barcelone et le capitaine de la Seleção.

En effet, selon El Mundo les dirigeants barcelonais réclameraient 10,2 millions d'euros à leur ancien joueur. Le quotidien généraliste révèle que la direction catalane se serait trompée en 2015 dans ses calculs et aurait payé un montant d'imposition sur le salaire à Neymar moins élevé que ce qu'il aurait dû être. Pour simplifier, au moment de payer son joueur, le Barça a versé une partie des charges qui devaient revenir au fisc espagnol au Brésilien et cette situation doit maintenant être régularisée.