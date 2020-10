PSG - Le frère d'Abdou Diallo évoque de la frustration

Fraîchement transféré à Southampton pour une quinzaine de millions d'euros, Ibrahima Diallo a évoqué, pour L'Equipe, sa nouvelle vie en Angleterre. L'international U21 français a également fait un point sur la situation d'Abdou, son frère, cantonné à un poste de remplaçant au Paris Saint-Germain.

"Ce n'est jamais facile quand tu as peu de temps de jeu, il y a un peu de frustration, forcément. Ce serait bizarre qu'il n'ait pas envie de plus jouer" explique-t-il, avant de tempérer. "Après, il n'est pas non plus malheureux. Il se sent bien au club. Inquiet non, pas du tout. À son poste, il y a beaucoup de concurrence, c'est un grand club, c'est normal. Ils ont fait une saison en C1 avec une équipe titulaire, à son poste on change peu. Mais c'est un bosseur. Il va s'accrocher, je n'en doute pas".