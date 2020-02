PSG - Le frère de Kimpembe insulte Thomas Tuchel

Le frère de Presnel Kimpembe, Manu, a publié via son compte Instagram, la nuit dernière, une vidéo où on le voit insulter l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. "Tuchel, j'espère que tu vas bien n... ta mère, fils de p... va !", lance-t-il le doigt pointé vers son téléphone. La vidéo a été supprimée depuis, mais circule encore sur les réseaux sociaux et ne devrait pas manquer d'alimenter l'actualité du club de la Capitale, qui n'avait évidemment pas besoin de ça.

Rappelons que Kimpembe faisait hier son retour à la compétition après une dizaine de jours sans jouer. Il avait effectivement été préservé la semaine dernière, à Dijon puis Amiens, avant d'être titularisé à Dortmund dans un schéma surprenant en 3-4-3.