PSG - Le gros coup de gueule de Marquinhos

Marquinhos a profité du micro de RMC Sport pour pousser un coup de gueule suite à la défaite du PSG face à Leipzig (1-2, résumé et notes). Le capitaine parisien veut arrêter de chercher des excuses et que ses coéquipiers viennent sur le terrain pour "se battre et gagner".

"On a trois matchs encore. Il faut rester positif. Dans le vestiaire, il faut qu'on cherche encore à s'améliorer. On ne peut pas continuer comme ça. On sait que cette compétition est très difficile. Il faut qu'on augmente notre niveau de jeu, si on veut aller vraiment loin", a déclaré Marquinhos. "Il faut qu'on travaille pour s'améliorer. Si ça ne va pas, ce n'est pas que la faute du coach. Les joueurs, nous pouvons faire beaucoup mieux. (...) Il ne faut pas chercher des excuses, il faut qu'on rentre sur le terrain pour se battre et gagner. Peu importe comment on joue, bien ou mal".