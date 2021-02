PSG - Le groupe avec Neymar pour le Classico

Ce dimanche soir (21 heures), le Paris Saint-Germain se déplace à l'Orange Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraineur du club de la capitale Mauricio Pochettino a convoqué 23 joueurs. Malade et absent de l'entraînement hier, Neymar est bien présent dans le groupe tout comme Mbappé, Verratti et Marquinhos, qui font leur retour. Pembélé a lui été testé positif au coronavirus et ne sera pas là, au même titre que Bernat, Dagba, Diallo, Herrera et surtout Keylor Navas, toujours blessé.

Ligue 1 - 24e Journée

LE GROUPE DU PARIS SAINT-GERMAIN

Franchi, Letellier, Rico - Florenzi, Bakker, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos - Draxler, Gueye, Michut, Paredes, Pereira, Rafinha, Simons, Verratti - Di Maria, Sarabia, Icardi, Kean, Mbappé Neymar