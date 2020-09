PSG - Le groupe parisien à Lens, avec Jesé !

Le PSG a communiqué ce jeudi, à la mi-journée, la composition du groupe retenu par Thomas Tuchel pour aller affronter Lens, ce soir (21h) en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Comme prévu, l'entraîneur parisien est privé des sept joueurs testés positifs au covid-19 (Mbappé, Neymar, Icardi, Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria), mais aussi de Sergio Rico, non qualifié, et Loïc Mbe Soh, en partance pour Nottingham Forest. Les jeunes Fressange, Kapo et Coulibaly n'ont pas été retenus, au contraire de Xavi Simons, Timothée Pembélé, Bandiougou Fadiga et Kays Ruiz. On notera aussi la présence de Jesé, de retour d'un prêt au Sporting CP.

Ligue 1 - 2e Journée

LE GROUPE DU PSG

Innocent, Bulka - Bakker, Bernat, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Pembélé - Fadiga, Draxler, Gueye, Herrera, Ruiz, Verratti, Simons - Jesé, Kalimuendo, Sarabia.