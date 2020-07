PSG - Le groupe parisien face au Celtic Glasgow

Ce mardi soir le Paris SG affronte le Celtic Glasgow dans le cadre d'un match amical (19h00). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué vingt-cinq joueurs. Abdou Diallo, absent lors du dernier match face à Waasland-Beveren, se remet toujours d'une blessure au dos. Juan Bernat, qui n'était pas présent non plus, souffre d'une gène musculaire, et n'est pas de retour dans le groupe. Garissone Innocent, quant à lui, n'a pas été retenu.

LE GROUPE DU PSG

Bakker, Bulka, Choupo-Moting, Dagba, Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Icardi, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Mbappé, Mbe Soh, Navas, Neymar, Paredes, Pembele, Rico, Ruiz, Sarabia, T.Silva, Verratti.