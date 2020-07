PSG - Le groupe parisien face au Havre

Vingt-joueurs ont été convoqués par Thomas Tuchel à l'occasion du déplacement du PSG au Havre (19h00). Neymar, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas composent logiquement le groupe. A noter les présences de Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, qui partiront dans un mois et demi, mais aussi celles de nombreux jeunes du centre de formation : Loïc Mbe Soh, Mitchel Bakker, Timothee Pembele, Kays Ruiz-Atil et Arnaud Kalimuendo.